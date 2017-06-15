Грузии необходим Совет национальной безопасности - генерал Рональд Мангум

15.06.2017 13:01 Грузии необходим Совет национальной безопасности - говорит в своей статье бригадный генерал запаса Соединенных Штатов Америки Рональд Мангум в связи с поправками, которые должны войти в Конституцию Грузии.



По его мнению, поправки, которые должны внести в Конституцию Грузии, очень похожи на Конституцию СССР 1977 года, согласно статье 121 которой президиум Верховного совета во время войны выполнял функцию Совета обороны.



"Грузии необходим Совет национальной безопасности. Почему? Потому, что Совет национальной безопасности является органом национального правительства, который выявляет угрозы национальной безопасности, и планирует защиту национальных интересов. Первой обязанностью Совета национальной безопасности является работа вместе с парламентом для выявления национальных интересов. Этими интересами являются не только военная сила, но и спектр национальных целей.



Многие думают о национальных интересах только лишь с точки зрения военной обороны. Разумеется, это важный спектр защиты страны, но это не единственный аспект, и в условиях отсутствия явной и конкретной угрозы военная оборона не представляет самый значимый интерес.



В Грузии прежние концепции национальной безопасности выявляют несколько невоенных интересов, нанесение вреда которым со стороны недружественно настроенных стран ослабит безопасность страны. Эти интересы включают территориальную целостность, демократию, верховенство закона, стабильное правительство, региональную стабильность, экономическую свободу, охрану окружающей среды.



Парламент, как представительский орган грузинского народа, выявляет национальные интересы Грузии. А затем Совет национальной безопасности должен изучить каждый национальный интерес, и выявить опасности, которые им угрожают. Аппарат Совета национальной безопасности должен исследовать, и спланировать механизмы защиты этих интересов, и найти необходимые средства - деньги, персонал, оснащение.



Изменения, которые должны войти в Конституцию Грузии, очень похожи на Конституцию СССР 1977 года, согласно статье 121 которой во время войны президиум Верховного совета исполнял функции Совета обороны. Но у СССР было много правительственных организаций, которые планировали оборону и операции. А у Грузии нет такой роскоши.



По сравнению с США, Россией, или бывшим СССР, правительство Грузии маленькое, и соответственно, ему необходим правительственный орган высокого уровня, чтобы анализировать и оценивать угрозы в постоянном режиме.



Без действующего Совета национальной безопасности Грузия постоянно будет в режиме ответа, и никогда не сможет активно защитить национальные интересы.



Согласно поправкам, которые должны войти в Конституцию, Совет национальной безопасности будет упразднен, и во время войны будет создан Совет обороны, что похоже на возвращение к модели Советского Союза. Кто спланирует, и кто будет координировать оборону страны? Военные? Если военные, как и когда военные начнут осуществление планов с целью обороны страны? Во время войны у военных не будет роскоши, чтобы тренировать, размещать войска, воевать, и параллельно осуществлять планировку. Это так не бывает.



Мое заключение таково, что в Конституции должен быть предусмотрен Совет национальной безопасности, и пока президент и премьер-министр не разрешат противоречивый вопрос ответственности, Совет национальной безопасности должен быть подотчетен перед президентом. Совет национальной безопасности должен разрабатывать планы защиты страны, а парламент должен обеспечивать средства для поддержки национального плана. Грузии необходим Совет национальной безопасности"- пишет генерал бригады США в отставке Рональд Мангум.

















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