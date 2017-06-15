115 новых военнослужащих влились в Вооруженные силы Грузии

15.06.2017 20:03 Вооруженные силы Грузии увеличились на 115 военнослужащих. Церемония принесения присяги призывников состоялась в муниципалитете Сенаки, на территории крепости Нокалакеви.



Мероприятие открылось государственным гимном Грузии, который исполнил военный оркестр Национальной гвардии. Солдаты и приглашенные гости почтили память погибших в боях за территориальную целостность Грузии, и международных миротворческих миссиях.



По информации Министерства обороны, на принесении присяги присутствовал заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Грузии, бригадный генерал Заза Чхаидзе.



Заза Чхаидзе обратился к солдатам с речью, поздравил их с вступлением в большую семью вооруженных сил, пожелал успехов и достойную воинскую службу. С важным днем принесения клятвы поздравил командующий Западными сухопутными войсками, полковник Георгий Матиашвили. Капеллан II пехотной бригады, отец Иосиф благословил личный состав. Сегодня же успешным военнослужащим вручили специальные грамоты.



91 рекрута Западного командования до присяги прошли обновленный курс боевой подготовки в полевом лагере Еки, а 24 рекрута Национальной гвардии в полевом лагере Сорты. Трехмесячный период боевой подготовки состоял из 5 модулей, в рамках которых они прошли устав, полевую, тактическую, и инженерную подготовку, а также развивали способности, связанные с топографией.



На церемонии принесения присяги присутствовали представители вооруженных сил Грузии, первый заместитель парламентского комитета обороны и безопасности Ираклий Берая, и члены семей призывников.



С сегодняшнего дня два взвода призывников Западного командования будут распределены во II пехотной бригаде, а один взвод в III пехотной бригаде. 24 из них продолжат службу в 10-й кадровой бригаде Национальной гвардии. Военнослужащие пройдут полноценную военную подготовку, и примут участие в тренировках, которые будут проводиться в подразделениях. Солдаты будут пользоваться улучшенным социальным пакетом, и в выходные у них будет возможность отдохнуть.



















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