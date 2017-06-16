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Скандальное письмо чеченского террориста «Р2»


16.06.2017   13:01
Телекомпания "Рустави 2" получила скандальное письмо из Австрии от адвоката чеченского террориста Магомеда Ибрагимова. Один из известных в Австрии адвокатов Вольфганг Блашиц пишет "Рустави 2", что его подзащитный встал на путь терроризма по наущению освобожденного властью Грузии чеченского боевика Ахмеда Чатаева.

Бывшая власть задержала Ахмеда Чатаева, о котором говорит в письме австрийский адвокат, в 2012 году после спецоперации Лапанкури за незаконное ношение оружия, но после смены власти команда Бидзины Иванишвили освободила его из заключения, и он покинул Грузию.

Правящая партия снимает с себя ответственность за освобождение из заключения известного в мире террориста. Бывший главный прокурор Арчил Кбилашвили воздерживается от комментариев на эту тему. Между тем парламентская оппозиция говорит, что освобождением Ахмеда Чатаева власть в 2012 году выполнила заказ Москвы.

Следует отметить, что у омбудсмена больше всего вопросов о спецоперации Лапанкури к Главной прокуратуре.

Спецоперацию Лапанкури провели в конце августа 2012 года, в ходе чего грузинские спецслужбы нейтрализовали вооруженную группу из 17 человек. В ходе операции погибли три грузинских правоохранителей. Тогда из группы террористов удалось скрыться троим боевикам. Одним из них был Ахмед Чатаев, которого позже задержали, а вторым Магомед Ибрагимов, которого задержали в Австрии, и сейчас дает показания.

Австрийские СМИ не исключают, что возможно, Ибрагимов откроет завесу над многими скандальными темами. Он уже подтвердил, что лично готовил провокацию с переходом вооруженной группировки из Грузии в России. Еще тогда грузинские власти озвучивали эту версию и объясняли проведение спецоперации необходимостью пресечь российскую провокацию, за которой должна была последовать вторжение России в Грузию. Ибрагимов на суде в Вене полностью подтвердил данную версию.







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