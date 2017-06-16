|
МВД и СГБ провели первые совместные антитеррористические учения
16.06.2017 14:49
Представители грузинских силовых ведомств провели совместные учения по борьбе с терроризмом и организованной преступностью, а также противодействию химической, биологической, ядерной и радиационной угрозам.
В учениях были задействованы сотрудники департамента по особым заданиям МВД, агентства по управлению чрезвычайными ситуациями и управления по разминированию и контртеррористических операций департамента специальных операций Службы госбезопасности.
Маневры проводились с целью повышения координации подразделений МВД и СГБ и улучшения контроля за общественной безопасностью.
«Борьба с терроризмом и организованной преступностью — вызов для правоохранителей всего мира. С этой точки зрения Грузия является безопасной страной и это доказывает то, что мы работаем эффективно», — сказал глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили, который присутствовал на учениях.
За ходом учений также наблюдали глава Службы госбезопасности Грузии и представители аккредитованного в стране дипломатического корпуса.
«В направлении борьбы с химической, биологической, ядерной и радиационной угрозами и терроризмом США и Грузию связывает тесное сотрудничество, которое продолжается уже много лет. Мы увидели важный прогресс и координированную работу ведомств, которые реагируют на такого рода проблемы», — сказал заместитель посла США в Грузии Николас Берлинер.
После завершения учений для гостей состоялась выставка спецтехники, оружия и оборудования.
"Новости-Грузия"
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна