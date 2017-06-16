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МВД: Няня устроила инсценировку налета в семье вице-мэра Гори


16.06.2017   17:37
По факту разбоя, происшедшего в доме вице-мэра, следствием установлено, что гражданка, которая около трех лет как работала няней в семье, несколько месяцев назад тайно забрала из семьи золотые изделия, сообщает МВД Грузии.

По данным ведомстсва, во время допроса няня призналась, что из платяного шкафа в спальной комнате взяла сумку, где лежали золотые изделия. Часть изделий забрала, а остальные спрятала наверху на шкафе.

По информации МВД, няня сдала взятые из квартиры золотые украшения в ломбард, а из-за того, что не смогла забрать их оттуда, инсценировала нападение.

"15 июня 2017 года в 16:00 часов няня разбросала одежду и другие предметы из шкафов в спальной комнате и лоджии, у входной двери побросала маленькие тряпичные мешочки для хранения золотых украшений. Потом ударилась головой об стену гостиной, во время чего нанесла себе повреждение в области лба, вышла в детскую комнату, села у кровати, и подождала возвращения хозяйки. Она обманула хозяйку, будто на нее напали неизвестные"- говорится в заявлении.

В районном управлении МВД Гори проводятся интенсивные следственные действия по данному факту. По заявлению МВД, няня признает вину. В ближайший период будет изменена квалификация дела на соответствующую статью.







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