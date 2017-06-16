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В Грузии сегодня отметили День военной полиции
16.06.2017 19:19
Департамент военной полиции Министерства обороны Грузии сегодня, 16 июня, отмечает 12-летний юбилей. Праздничные мероприятия состоялись на территории Совместного центра тренировок и оценок Грузия-НАТО в Крцаниси (близ Тбилиси).
Военнослужащих поздравили министр обороны Грузии Леван Изория и глава департамента военной полиции, полковник Давид Кариаули. Торжественные мероприятия начались с показательных тактических учений. Восточный батальон военной полиции осуществил операцию конвоирования, а главное управление охраны и безопасности - операцию по охране и эскортированию.
Глава грузинского оборонного ведомства наградил военнослужащих штатным оружием, а также медалями «Генерал Квинитадзе» и «Преданный родине».
Военная полиция была создана в 2005 году на базе военной комендатуры. Подразделение Военной полиции принимало участие в боевых действиях в августовской войне 2008 года. Военные полицейские с 2009 года принимают участие в миротворческой миссии «Решительная поддержка» (Resolute Support) в Афганистане.
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