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В Грузии определились с кандидатом на пост главы агентства тайной слежки
17.06.2017 18:09
Новую структуру, которая займется тайной слежкой в Грузии, в ближайшее время может возглавить Коба Кобидзе, говорится в сообщении на сайте Службы Госбезопасности.
Руководителя Оперативно-технического агентства выбирала специальная комиссия во главе с руководителем СГБ Вахтангом Гомелаури. Ее члены приняли решение утвердить на должность Кобидзе, который уже работает в недавно созданной структуре – до последнего времени он занимал пост замглавы Оперативно-технического агентства.
Комиссия уже обратилась к премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили для утверждения кандидатуры Кобидзе на должность. Помимо Кобидзе в списке кандидатов был также замдиректора информационно-аналитического департамента СГБ Давид Кобахидзе и и.о. замглавы Генеральной инспекции министерства юстиции Леван Ростомашвили.
«Для нас важно то, что это новое агентство с новым руководителем будет гарантом того, что будут защищены все те важные права, которые касаются темы безопасности и защиты персонального и личного пространства человека», — сказала член специальной комиссии, глава парламентского комитета по юридическим вопросам Эка Беселия.
Помимо Беселия и Гомелаури в специальную комиссию также вошли глава парламентского комитета по безопасности и обороне Ираклий Сесиашвили, председатель комитета по защите прав человека и гражданской интеграции София Киладзе, парламентский секретарь правительства Шалва Тадумадзе, а также заместитель председателя Верховного суда Мзия Тодуа.
Напомним, новое ведомство, которое является юридическим лицом публичного права, получит эксклюзивное право осуществлять тайную слежку и прослушивать телефонные разговоры, а также вести скрытые видео и аудио-записи, мониторинг электронных сетей, определять геолокацию, контролировать почтовые и телеграфные посылки.
Главной целью агентства является добыча фактических данных об уголовных делах и информации о действиях, направленных против конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности, обороноспособности и военного потенциала страны.
Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/v-gruzii-opredelilis-s-kandidatom-na-post-glavy-agentstva-tajnoj-slezhki/#t20c
"Новости-Грузия"
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