В Кутаиси угнали инкассаторскую машину

19.06.2017 12:26 В центре Кутаиси произошло нападение на инкассаторскую машину. Известно, что автомашина перевозила деньги, изъятые из аппарат PayBox. По имеющейся информации, автомашина похищена.



В МВД Грузии заявляют, что в связи с произошедшим начато следствие по ст.179 Уголовного кодекса Грузии - разбой.



По данным правоохранительного ведомства, похищенная автомашина уже найдена. В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию преступников.















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