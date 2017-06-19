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В Кутаиси угнали инкассаторскую машину


19.06.2017   12:26
В центре Кутаиси произошло нападение на инкассаторскую машину. Известно, что автомашина перевозила деньги, изъятые из аппарат PayBox. По имеющейся информации, автомашина похищена.

В МВД Грузии заявляют, что в связи с произошедшим начато следствие по ст.179 Уголовного кодекса Грузии - разбой.

По данным правоохранительного ведомства, похищенная автомашина уже найдена. В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию преступников.






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