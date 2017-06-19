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Грузия в списке мировых лидеров по кибербезопасности


19.06.2017   16:27
Грузия заняла восьмое место в Глобальном индексе кибербезопасности 2017, подготовленном Международным союзом электросвязи (ITU).

Глобальный индекс кибербезопасности представляет собой опрос, в котором измеряется приверженность государств-членов к кибербезопасности. Индекс объединяет 193 страны мира. Страны в Глобальном индексе кибербезопасности оцениваются по пяти основным показателям: законодательная база, технические данные, организационные вопросы, повышение качества и кооперация.

Законодательная база в Грузии заслужила 0,91 балла; технические данные оценены — 0,77; организационные вопросы — 0,82; повышение качества — 0,9; а кооперация — 0,7.

"Грузия привела законодательство о кибрепреступности в соответствие с принципами и правилами Будапештской конвенции (принятой в 2001 году — ред.) с точки зрения материальных и процедурных аспектов. Незаконное проникновение в информационную систему, в данные, а также создание проблем в системе и злоупотребление устройствами караются Уголовным кодексом Грузии", — сказано в документе.

Что касается ближайших соседей Грузии, то Российская Федерация занимает в списке 10 место, Турция – 43 место, Азербайджан — 48 место.

Армения в аутсайдерах рейтинга (111 место). Наряду с Афганистаном, Узбекистаном, Зимбабве, Ливией, Боснией и Герцеговиной Армения попала в список тех стран, где кибербезопасность еще только зарождается.

Первое место в рейтинге занял Сингапур, далее следуют США и Малайзия. На последнем месте рейтинга находится Экваториальная Гвинея.






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