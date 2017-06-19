Военные Армении, Украины и Беларуси проходят горную подготовку в Грузии

19.06.2017 21:48 В школе горной подготовки Сачхере (регион Имерети) имени полковника Бесика Кутателадзе стартовал трехнедельный курс, в котором принимают участие военнослужащие из Армении, Украины, Беларуси, США, Литвы и Польши.



Как сообщают в министерстве обороны, всего в летнем курсе принимают участие 25 военнослужащих, в том числе и из Грузии. Базисный курс завершится 7 июля.



За три недели военные овладеют множествами горных навык – правилами пользования горным снаряжением и техническими данными, ориентацией на местности, планировании маршрута на карте, передвижение по горному рельефу с помощью компаса и карты и прочее.



Военных также обучат оказанию первой медпомощи, организации эвакуации, взбираться на искусственную и естественную горы.



После завершения курса военным из семи стран придется сдать экзамены, подразумевающие передвижение по фиксированной веревке, карабканье по скале, спуск по стене, передвижение на 12 километров.



Школу горной подготовки Сачхере основали в 2004 году. В 2010 году, по решению Североатлантического совета НАТО, школе присвоили статус Центра образования и подготовки НАТО по программе «Партнерство ради мира».



Разработкой курса обучения занимается Центр горной подготовки Франции.















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