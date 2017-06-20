НАТО завершила переброску войск альянса на восточный фланг

20.06.2017 10:54 Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находясь в Латвии, объявил завершенной переброску войск альянса на восточный фланг в страны Балтии и Польшу, передает «Дойче велле».



«С сегодняшнего дня передислокация завершена», - заявил он на церемонии на военной базе в Адажи в 20 километрах от Риги. Тем самым НАТО выполнила свое взятое на себя год назад в Варшаве обещание «защитить союз, отреагировать на агрессию и сохранить мир», подчеркнул Столтенберг.



Он считает количество войск в регионе достаточным, продолжения переброски не планируется. В то же время Столтенберг призвал страны альянса продолжать поиск путей для диалога с Москвой. Никто не хочет возвращать времена холодной войны, подчеркнул генсек НАТО.



Североатлантический альянс на июльском саммите 2016 года принял решение о переброске сил НАТО на восточный фланг в страны Балтии и Польшу в качестве гарантии их безопасности на фоне действий России в Украине.















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