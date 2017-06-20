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МВД закупает 176 машин для патрульной полиции


20.06.2017   15:20
Агентство услуги Министерства внутренних дел Грузии покупает 176 патрульных машин. 14 июня объявлен тендер на покупку автомашин, и предположительная стоимость закупки определилась в 8 487 560 лари.

По тендерному предложению, победившая компания должна поставить автомашины ведомству в течение 60 дней с оформления договора. Кроме того, гарантийным периодом определяется двухгодичный период.

On.ge связался с Агентством услуг МВД, чтобы разузнать, почему стало необходимо закупать новые автомашины. Через четыре дня ожидания в ведомстве заявили, что ответ выдадут в письменном виде в порядке публичной информации.

Новые машины для сотрудников патрульной полиции купили также два с половиной года назад. По информации "Нетгазеты", тогда закупка 160 единиц машин марки "Форд" обошлась в 4 640 000 долларов США.








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