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В Грузии задержаны чиновники за мошенничество с ремонтом детских садов


20.06.2017   16:56
Сотрудники Службы госбезопасности Грузии задержали четверых чиновников в Тианетском районе, которые покрывали недобросовестный ремонт детских садов.

По данным следствия, две строительные компании должны были отремонтировать детские сады на территории Тианетского района (регион Мцхета-Мтианети). Они не до конца выполнили свои обязательства, однако сотрудники районной администрации злоупотребили своими служебными полномочиями и подписали акт об окончании работ.

В Службе Госбезопасности считают, что таким образом, директора строительных компаний мошенническим путем присвоили более 123 тысяч лари (более 51 тысяч долларов).

Задержанные чиновники — это бывший первый заместитель главы районной администрации Тианети Мамули Мамулашвили, главной специалист районной администрации Тианети Малхаз Матурели и представители главы этой администрации в селах Ахалсопели и Накалакари Бадри Джимшиташвили и Лия Дореули.

Также задержаны руководители строительных компаний, проводивших работы — директор компании «Филиал Никамерстрой в Грузии» Малхаз Ломсадзе и и.о. директора компании «Раза» Заза Читишвили. Об этом говорится в сообщении на сайте СГБ.

По данным следствия, Мамулашвили подписал акт об окончательной сдаче-приеме ремонтных работ детсадов, на основании чего двум компаниям выплатили деньги за якобы проделанную работу.

Уголовное дело возбуждено по статьям «злоупотребление служебными полномочиями», «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в крупном размере», что карается лишением свободы сроком от 6 до 9 лет.
Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/v-gruzii-zaderzhany-chinovniki-za-moshennichestvo-s-remontom-detskih-sadov/#t20c

"Новости-Грузия"





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