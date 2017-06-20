|
Президенты США и Украины обсудили военно-техническое сотрудничество
20.06.2017 22:41
Президент Украины Петр Порошенко и американский лидер Дональд Трамп обсудили военно-техническое сотрудничество Киева и Вашингтона в ходе переговоров в Белом доме, передает «112 Украина».
«Отдельно было акцентировано на нашем сотрудничестве в военно-техническом направлении, мы более подробно будем это сейчас обсуждать с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, но президент дал четкие поручения для того, чтобы мы расширили наше сотрудничество», — отметил Порошенко.
Ранее Петр Порошенко назвал детальной и полноценной состоявшуюся в Белом доме встречу с американским лидером Дональдом Трампом.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна