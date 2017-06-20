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Президенты США и Украины обсудили военно-техническое сотрудничество


20.06.2017   22:41
Президент Украины Петр Порошенко и американский лидер Дональд Трамп обсудили военно-техническое сотрудничество Киева и Вашингтона в ходе переговоров в Белом доме, передает «112 Украина».

«Отдельно было акцентировано на нашем сотрудничестве в военно-техническом направлении, мы более подробно будем это сейчас обсуждать с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, но президент дал четкие поручения для того, чтобы мы расширили наше сотрудничество», — отметил Порошенко.

Ранее Петр Порошенко назвал детальной и полноценной состоявшуюся в Белом доме встречу с американским лидером Дональдом Трампом.






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