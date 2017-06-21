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Брюссельская полиция нейтрализовала мужчину в поясе смертника


21.06.2017   11:25
На центральном железнодорожном вокзале Брюсселя полиция ликвидировала мужчину в поясе смертника. Об этом сообщает RTBF.

Были эвакуированы все находившиеся в здании вокзала, также была проведена эвакуация на Гран- плас, расположенной в центре Брюсселя. За несколько минут до происшествия раздался звук небольшого взрыва.

Как сообщила в своем «Твиттере» брюссельская полиция, ситуация находится под контролем.

Как сообщил в эфире телеканала VTM глава МВД королевства Ян Ямбон, бомба у террориста, устроившего вечером во вторник взрыв на вокзале Брюсселя, была значительной мощности, однако она не сработала так, как планировал смертник.

«Террорист использовал устройство, которое предполагало взрыв большой силы, однако произошел лишь слабый взрыв», - сказал он.

Взрыв произошел во вторник вечером у касс Центрального вокзала Брюсселя. Неизвестный привел в действие взрывное устройство, прозвучал громкий хлопок, однако взрыв оказался крайне малой мощности, в результате него никто не пострадал. Место инцидента заволокло дымом, возникла паника. Находившиеся поблизости военные патрульные застрелили преступника.






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