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Гражданин Азербайджана задержан по обвинению в нарушении госграницы Грузии


21.06.2017   13:38
Сотрудники пограничной полиции оперативно-следственного бюро, и департамента охраны сухопутной границы МВД на охранном участке управления №3 (Красный мост), пограничного сектора №9 (Вахтангиси) в результате совместно проведенных оперативно-следственных мероприятий задержали гражданина Республики Азербайджан, Амира А. 1991 года рождения по обвинению в незаконном пересечении государственной границы Грузии.

Следствием установлено, что обвиняемый в обход пограничного контрольно-пропускного пункта незаконно пересек из Республики Азербайджан в направлении Грузии государственную границу Грузии.

Ведется следствие по факту незаконного пересечения государственной границы Грузии по части 1 статьи 344 УК Грузии.







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