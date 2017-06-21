Гражданин Азербайджана задержан по обвинению в нарушении госграницы Грузии

21.06.2017 13:38 Сотрудники пограничной полиции оперативно-следственного бюро, и департамента охраны сухопутной границы МВД на охранном участке управления №3 (Красный мост), пограничного сектора №9 (Вахтангиси) в результате совместно проведенных оперативно-следственных мероприятий задержали гражданина Республики Азербайджан, Амира А. 1991 года рождения по обвинению в незаконном пересечении государственной границы Грузии.



Следствием установлено, что обвиняемый в обход пограничного контрольно-пропускного пункта незаконно пересек из Республики Азербайджан в направлении Грузии государственную границу Грузии.



Ведется следствие по факту незаконного пересечения государственной границы Грузии по части 1 статьи 344 УК Грузии.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

