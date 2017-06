Грузия названа в первой семерке самых безопасных среди 125 стран

21.06.2017 14:12 Согласно «Индексу преступности» исследовательского портала NUMBEO, в 2017 году Грузия названа в числе 7 самых безопасных среди 125 стран.



Информацию об этом распространяет Министерство внутренних дел Грузии. Согласно исследованию, уровень безопасности в Грузии высок, а количество преступлений – низкое. По данным Numbeo, индекс преступности в Грузии - 20.83, индекс безопасности - 79.17.



Numbeo – одна из крупнейших в мире баз данных, которая на основании информации пользователей оценивает ситуацию с точки зрения безопасности и преступности в городах и странах в масштабах всего мира.



Статистику Numbeo часто используют известные мировые СМИ, в том числе, BBC, Time, Forbes, The Economist, Ney York Times, The Telegraph, the Washington Post и др.















