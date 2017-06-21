В турецком Эрдоне задержаны наркореализаторы, в их числе и гражданин Грузии

21.06.2017 15:04 В турецком городе Эдирне полиция задержала группу реализаторов наркотических веществ, один член которой является гражданином Грузии.



По информации полиции, группа состояла из 6 человек. Кроме гражданина Грузии, в нее входили граждане Сирии, Ирана и Болгарии.



В рамках спецоперации полицейский под видом покупателя наркотиков связался с группой и в качестве образца получил от них 10 граммов героина, после чего наркореализаторы были задержаны.















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