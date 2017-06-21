В Грузии пройдет презентация компаний оборонной индустрии Чехии

21.06.2017 15:36 23 июня посольство Чехии проводит в Грузии презентацию компаний оборонной индустрии Чехии. На ней будут представлены следующие компании:



AERO/VODOCHODY



"AERO/VODOCHODY" исторически является крупнейшим и одним из старейших производителей тренировочной реактивной авиации в мире. С 1919 года, со дня основания, компания произвела более чем 11 000 авиационных кораблей. "AERO" в основном фокусируется, как на военной инженерии, так и гражданских авиационных технологиях, производстве, торговле, и услуге. Является долгосрочным партнером военных сил многих стран, в особенности Чехии, Соединенных Штатов, и Ирака.



VOP cz



VOP cz является компанией, оперирующей в сферах оборонного снаряжения, инженерного производства, исследования и развития тестирования. Компания в основном занимается ремонтом военного снаряжения и производством военной техники. Деятельность компании включает как развитие, модернизацию военного оснащения, так и производство гражданских предметов. У VOP cz более чем 800 сотрудников, которые выполняют широкое портфолио профессиональных сервисов в вышеперечисленных отраслях.



VR Group



VR Group является ведущим чешским провайдером современных тренировочных разрешений, как для вооруженных сил, так и служб безопасности, и ведомства по управлению кризисов. VR Group является крупнейшей чешской компанией, действующей в сфере тренингов и симуляций, у которой есть довольные потребители в более чем 10 странах на трех континентах.



TATRA



TATRA- одна из старейших компаний в мире по производству автомашин. Главная программа ее производства включает как производство транспортных средств высокой нагрузки, грузовых высокой проходимости, так и комбинированные транспортные средства высокой и низкой проходимости. Со временем она улучшила производство для удовлетворения растущих требований потребителей.



DSIA



DSIA. Чешские компании, ассоциированные Ассоциацией промышленности обороны и безопасности Республики Чехии, включены как в развитие военной и техники безопасности, так и в производство, торговле, и маркетинге материалов и сервисов. Является почетным партнером правительства, Министерства торговли и промышленности, Министерства обороны, и министерств внутренних дел и иностранных дел Чехии, с которой DSIA подписала много договора о сотрудничестве.



OMNIPOL

OMNIPOL является ведущей компанией Ассоциации промышленности по обороне и безопасности Республики Чехия. Является независимым долгосрочным партнером вооруженных сил, полиции Чехии, а также иностранной услуги. Она также включена во многие программы модернизации, которые в основном сфокусированы как на самую усовершенствованную оборонную авиацию, так и технологии и снаряжения безопасности. OMNIPOL была предложена вооруженным силам Грузии. Дочерняя компания OMNIPOL, компания "ERA" победила в тендере мобильной пассивной системы слежения "VĚRA NG" для Североатлантического альянса.



ERA



ERA является мировым лидером в разрешениях слежения и навигации полета своими многосторонне испытанными ADS-B технологиями. Оснащает военную авиационную промышленность разрешениями будущего поколения, которые улучшают безопасность авиации, усиливают военные операции, и увеличивают тактические возможности. ERA обеспечила более чем 100 инсталляции на многих аэродромах, центрах управления воздушного транспорта, и военных организациях в 61 стране.

















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