Большой прорыв - американские военные в Украине и ожидание Грузии

21.06.2017 16:38 «Процесс оформления соглашений о безопасности, который предусматривает размещение американских военных резервных сил в Украине, по оценке части аналитиков, начат и в отношении Грузии, но грузинская дипломатия не проявляет должной активности. Часть экспертов же считает, что размещение военного контингента США в Грузии маловероятным, но с точки зрения повышения обороноспособности меморандум в сфере обороны и безопасности, оформленный между Квирикашвили и Керри, дает полную юридическую основу. Как заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, соглашение о безопасности касается проведения специальной операции, совместных научно-технических работ и размещения военных резервов США на территории Украины. Ранее, до визита в США Парубий заявил, что необходимо оформить с Вашингтоном двустороннее соглашение в сфере безопасности и передать Киеву летальное оружие. По его словам, практика такого сотрудничества у США уже есть с Японией, Австралией и Израилем», - пишет газета «Резонанси».



«В начале мая Сенат США утвердил проект федерального бюджета на 2017 год, который предусматривает передачу Украине помощи в размере 410,456 млн долларов. В бюджете отмечается, что Пентагон может потратить150 миллионов на выделение военной помощи Украине. Аналитик и президент «Лиги сторонников Америки» Ираклий Кикиани в беседе с «Резонанси» говорит, что такие же процессы ведутся и в отношении Грузии. «Но, к сожалению, грузинская дипломатия недостаточно активна для того, чтобы процесс проходил в интенсивном и мощном темпе. Все это служит обеспечению безопасности и принимает вид соглашения», - заявил Ираклий Кикиани и отметил, что этот шаг является четким посылом в адрес России, что США будут защищать интересы Украины», - отмечает издание.



«США уже юридически берут ответственность за защиту интересов Украины. США избегают прямых резких действий, таких как вступление Украины в НАТО, но главный эффект, который можно обеспечить, они обеспечивают на уровне двусторонних соглашений. Это очень важно и увеличит безопасность Украины», - заявил Ираклий Кикиани. Бригадный генерал, аналитик в вопросах военной сферы, политики и безопасности Амиран Салуквадзе говорит, что в отношении этого процесса объем, сроки и все остальное решится на встрече президентов. По его словам, целью, с одной стороны, является поддержка Украины и сдерживание России, а с другой - укрепление интересов США у восточных границ России. «Главное, к чему это приведет, анонсированный объем помощи недостаточен для того, чтобы в краткие сроки значительно увеличить военный потенциал Украины. Следовательно, в первую очередь Украина нуждается в помощи в плане экономических реформ, быстрого возрождения экономики, чтобы иметь больше возможностей для повышения обороноспособности», - заявил Амиран Салуквадзе.



«Что касается начала аналогичного процесса с Грузией, аналитик считает, что все возможно, но размещение военного контингента США в Грузии маловероятно. «Мы получаем большую помощь от США. Главное, научиться сохранять эту помощь. В качестве отрицательного примера может служит и пример эскадрильи «ирокезов», - говорит Салуквадзе и отмечает, что реакция России на это соглашение будет традиционно отрицательной. По словам Салуквадзе, Россия воспользуется этим фактом в двух направлениях - для внутренней пропаганды и для усиления давления на Украину... Многое будет зависеть от встречи Путина и Трампа на саммите двадцатки в Гамбурге. Сброс сирийского самолета создал плохой фон для этой встречи. Возможное появление американского контингента еще больше ухудшит этот фон», - заключил автор статьи.















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