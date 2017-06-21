BuzzFeed: Российские спецслужбы убили в Великобритании не менее 14 человек

21.06.2017 17:10 Британский судебно-медицинский эксперт, обнаруживший в крови Александра Литвиненко следы радиоактивного полония, был убит. Об этом сообщает интернет-издание BuzzFeed со ссылкой на источники в американских спецслужбах. Мэтью Панчер был найден мертвым в мае прошлого года - через пять месяцев после возвращения из России. В заключении судмедэксперта говорится, что его смерть была самоубийством. Официального подтверждения сообщению BuzzFeed нет.



Панчер умер в своем доме от потери крови в результате множественных ножевых ранений. Патологоанатом, вскрывший его тело, заявил, что удары ножом Панчер «наносил себе сам».



Издание также утверждает, что за время нахождения у власти Владимира Путина, российские спецслужбы убили в Великобритании не менее 14 человек. Несколько из них связаны с делом бывшего офицера ФСБ Литвиненко. Один из них - российский дипломат Игорь Пономарев: он умер в Лондоне за два дня до того, как отравили Литвиненко. По данным источников издания дипломата также отравили.



BuzzFeed также пишет о журналисте британской газеты The Times: Дэниел МакГрори умер за пять дней до выхода документального фильма о деле Литвиненко со своим участием. Как утверждают источники издания, у британских спецслужб есть сомнения в том, что смерть журналиста была естественной.



Литвиненко проработал почти 10 лет в советском КГБ, а затем в российском ФСБ. Он стал критиком власти и в 2000 году бежал в Великобританию, опасаясь за свою безопасность. Литвиненко умер в Лондоне в ноябре 2006 года от отравления радиоактивным полонием. Спустя десять лет после его смерти в Британии объявили результаты публичного расследования.



Суд установил, что убийцей Литвиненко был бывший офицер ФСБ Андрей Луговой при содействии предпринимателя Дмитрия Ковтуна. Прошедшее в Лондоне общественное дознание по делу о смерти Литвиненко пришло к выводу, что его убийство было «вероятно, санкционировано» президентом России Владимиром Путиным.















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