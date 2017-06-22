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Экс-секретарь США: Кибератаки заказал Путин


22.06.2017   13:40
Экс-секретарь Департамента внутренней безопасности США Джей Джонсон во время слушаний в Комитете по разведке Палаты представителей назвал российского президента заказчиком масштабных кибератак во время избирательной кампании. Об этом сообщает CNN.

"В 2016 году российское правительство, по указанию самого Путина, организовало кибератаки в нашей стране с целью повлиять на наши выборы - просто и ясно. Теперь ключевой вопрос для президента и Конгресса: "Что мы собираемся сделать для защиты американского народа и их демократии от такого рода вещей в будущем?", - спросил Джонсон.

Тем не менее, скоординированная попытка взлома со стороны российских хакеров получила минимальное внимание в расследованиях конгресса о вмешательстве России в выборы. Президент Дональд Трамп и его сторонники регулярно отмечают, что российские хакеры никогда не меняли голоса, хотя в своих показаниях об этом регулярно заявляют сотрудники разведки Обамы и Трампа.






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