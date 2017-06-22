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«Сопровождавшие» российского министра обороны самолеты оказались польскими


22.06.2017   15:28
Истребители F-16, приблизившиеся к самолету, на борту которого в Калининград летел министр обороны России Сергей Шойгу, входят в состав ВВС Польши, сообщает польская радиостанция RMF FM.

В военном ведомстве Польши RMF FM сообщили, что пара польских истребителей F-16, патрулировавших небо над Балтикой в рамках миссии НАТО Air Policy, после получения сигнала тревоги перехватила три российских самолета — Ту-154 и два Су-27, пролетавших в непосредственной близости от воздушного пространства прибалтийских стран, охраняемого воздушным патрулем НАТО.

При этом в Минобороны Польши заверили, что перехват был проведен в полном соответствии с принятыми в НАТО правилами.

21 июня СМИ сообщили, что истребитель НАТО F-16 пытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, однако был отогнан российским истребителем Су-27.

Позднее было опубликовано видео, на котором видно, как Су-27 продемонстрировал F-16 готовность к атаке, качнув крыльями, после чего самолет НАТО ушел в сторону.

Вечером 21 июня истребители НАТО во второй раз за день сопроводили самолет министра обороны России Сергея Шойгу, возвращавшегося из Калининграда. Однако на этот раз истребители НАТО следовали на значительном удалении, не пытаясь сблизиться.






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