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В США внесли законопроект о военном сдерживании России
22.06.2017 22:07
Группа из 23 демократов в комитете по вооруженным силам палаты представителей сообщила в четверг в пресс-релизе, что внесла очередной законопроект о военном сдерживании России, передает РИА Новости.
Законопроект об "укреплении единства против российской агрессии" предполагает обязать Пентагон разработать "полномасштабную стратегию по противодействию России".
В числе претензий к России упоминаются нарушения Россией Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Авторы предлагают разработать план по санкциям против Москвы по РСМД.
Авторы законопроекта требуют от Пентагона разработать план по развертыванию в Европе высокоточного оружия, "чтобы усилить сдерживание России с помощью обычных вооружений".
Кроме того, Пентагон хотят обязать дать оценку стоимости размещения дополнительного военного контингента США в Европе на постоянной основе.
Помимо этого, демократы требуют разработать план борьбы с модернизацией ВС РФ, включая в особенности такой военный потенциал, как беспилотники, электронные средства борьбы и высокоточное оружие дальнего радиуса действия. Кроме того, предлагается ускорить программы, которые позволят ВС США действовать в условиях глушения сигнала GPS.
Также Пентагон планируют обязать бороться с нетрадиционными методами ведения войны и российской пропагандой, укреплять кибербезопасность. Наконец, авторы законопроекта подчеркивают необходимость скорейшего принятия на вооружение дополнительных скоростных подводных лодок для сдерживания РФ на море.
При этом демократы признают, что конфронтация может привести к неправильным расчетам, что грозит столкновением с Россией, вплоть до ядерной войны, и хотят снизить подобную опасность.
"(Законопроект) поддерживает заинтересованность США в стратегической стабильности, требуя параллельно составить план по сокращению рисков от неправильных расчетов и нежелательных последствий, которые могли бы привести к ядерной войне", - говорится в пресс-релизе демократов.
Перспективы принятия закона неясны. Представители Республиканской партии, которая контролирует обе палаты конгресса, в написании закона участия не принимали.
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