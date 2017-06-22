В США внесли законопроект о военном сдерживании России

22.06.2017 22:07 Группа из 23 демократов в комитете по вооруженным силам палаты представителей сообщила в четверг в пресс-релизе, что внесла очередной законопроект о военном сдерживании России, передает РИА Новости.



Законопроект об "укреплении единства против российской агрессии" предполагает обязать Пентагон разработать "полномасштабную стратегию по противодействию России".



В числе претензий к России упоминаются нарушения Россией Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Авторы предлагают разработать план по санкциям против Москвы по РСМД.



Авторы законопроекта требуют от Пентагона разработать план по развертыванию в Европе высокоточного оружия, "чтобы усилить сдерживание России с помощью обычных вооружений".



Кроме того, Пентагон хотят обязать дать оценку стоимости размещения дополнительного военного контингента США в Европе на постоянной основе.



Помимо этого, демократы требуют разработать план борьбы с модернизацией ВС РФ, включая в особенности такой военный потенциал, как беспилотники, электронные средства борьбы и высокоточное оружие дальнего радиуса действия. Кроме того, предлагается ускорить программы, которые позволят ВС США действовать в условиях глушения сигнала GPS.



Также Пентагон планируют обязать бороться с нетрадиционными методами ведения войны и российской пропагандой, укреплять кибербезопасность. Наконец, авторы законопроекта подчеркивают необходимость скорейшего принятия на вооружение дополнительных скоростных подводных лодок для сдерживания РФ на море.



При этом демократы признают, что конфронтация может привести к неправильным расчетам, что грозит столкновением с Россией, вплоть до ядерной войны, и хотят снизить подобную опасность.



"(Законопроект) поддерживает заинтересованность США в стратегической стабильности, требуя параллельно составить план по сокращению рисков от неправильных расчетов и нежелательных последствий, которые могли бы привести к ядерной войне", - говорится в пресс-релизе демократов.



Перспективы принятия закона неясны. Представители Республиканской партии, которая контролирует обе палаты конгресса, в написании закона участия не принимали.















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