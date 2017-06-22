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ЕС определил механизм финансирования развертывания сил реагирования


22.06.2017   22:22
Лидеры стран Евросоюза пришли к согласию по вопросу механизма финансирования развертывания «боевых групп» Евросоюза, которые ранее не использовались, говорится в документе саммита ЕС по вопросам обороны.

«С целью усиления сил реагирования ЕС, Европейский совет решил, что развертывание боевых групп должно постоянно финансироваться на совместной основе в рамках механизма Athena на постоянной основе», — говорится в тексте документа.

Athena является механизмом финансирования совместных военных операций Евросоюза.






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