ЕС определил механизм финансирования развертывания сил реагирования

22.06.2017 22:22 Лидеры стран Евросоюза пришли к согласию по вопросу механизма финансирования развертывания «боевых групп» Евросоюза, которые ранее не использовались, говорится в документе саммита ЕС по вопросам обороны.



«С целью усиления сил реагирования ЕС, Европейский совет решил, что развертывание боевых групп должно постоянно финансироваться на совместной основе в рамках механизма Athena на постоянной основе», — говорится в тексте документа.



Athena является механизмом финансирования совместных военных операций Евросоюза.















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