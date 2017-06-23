Грузию и Чехию связывают тесные отношения - Изория

23.06.2017 10:33 Грузия является очень важным партнером в Закавказском регионе, заявил вчера, 23 июня, министр обороны Чехии Мартин Стропницкий в ходе встречи со своим грузинским коллегой Леваном Изория.



По сообщению пресс-службы оборонного ведомства Грузии, министр обороны Чехии прибыл сегодня в Тбилиси с двухдневным официальным визитом. На встрече были обсуждены возможности углубления двухстороннего сотрудничества.



Министр обороны Чехии выразил надежду на углубление сотрудничества в военной сфере и отметил успешное развитие Грузии. Беседа также коснулась включенности чешских экспертов в процессе имплементации существенного пакета НАТО-Грузии. Внимание было уделено и вопросам сотрудничества в сфере военного образования, говорится в сообщении.



В свою очередь, Л. Изория отметил, что две страны связаны тесными узами, важно, чтобы эти отношения были направлены на обеспечение безопасности и мира в регионе.

















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