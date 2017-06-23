Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЕС помогает Грузии с Программой по обеспечению готовности к природным и техногенным катастрофам


23.06.2017   11:14
Не так давно Управление гуманитарными проектами Европейского Союза и Отдела защиты гражданского населения (ECHO) провело двухдневный практический семинар в Грузии с тем, чтобы обсудить усвоенные уроки за последние 12 месяцев реализации Программы по обеспечению готовности к природным и техногенным катастрофам по всему Южному Кавказу.

Начиная с июня 2016 года шесть партнерских организаций Программы ЕСНО по обеспечению готовности к природным и техногенным катастрофам реализовывали проекты, нацеленные на повышение способности населения противостоять последствиям катастроф и снижение потребности в гуманитарной помощи в случаях природных катастроф.

В дополнение к проектам для общин, работа также концентрировалась на интеграции принципов снижения рисков катастроф в учебную программу. Также присутствовал и обмен знаний и наилучших мировых и региональных практик по снижению рисков катастроф на местном и региональном уровнях, включая риски городов, – говорилось в пресс-релизе Представительства ЕС.

В ходе практического семинара участники представили свои методы и подходы, иллюстрирующие влияние и результаты их проектов, а также разъяснили, в какой мере и как они могут быть воспроизведены и применены.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Ферреро»: Грузия имеет громадный потенциал производства орехов
Tesla подписала предварительное соглашение о начале производства в Китае
Возрастает интерес голландских импортеров к грузинскому вину
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Убийца Геннадия Сулаберидзе в Гагре сдался правоохранителям
В Гагре застрелили 50-летнего Геннадия Сулаберидзе
Изнасилование 13-летней девочки братом «депутата» вызвало в Сухуми большой протест
Факты изнасилования в Абхазии не единичны, но они не разглашаются - психолог
Задержанный в Абхазии гражданин Грузии освобожден - СГБ
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Генсек ООН обеспокоен эскалацией напряженности в Нагорном Карабахе
Премьер Грузии: Изменение Конституции было необходимо и неотвратимо
Основные результаты министерской встречи стран Восточного партнерства
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна