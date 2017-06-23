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ЕС помогает Грузии с Программой по обеспечению готовности к природным и техногенным катастрофам
23.06.2017 11:14
Не так давно Управление гуманитарными проектами Европейского Союза и Отдела защиты гражданского населения (ECHO) провело двухдневный практический семинар в Грузии с тем, чтобы обсудить усвоенные уроки за последние 12 месяцев реализации Программы по обеспечению готовности к природным и техногенным катастрофам по всему Южному Кавказу.
Начиная с июня 2016 года шесть партнерских организаций Программы ЕСНО по обеспечению готовности к природным и техногенным катастрофам реализовывали проекты, нацеленные на повышение способности населения противостоять последствиям катастроф и снижение потребности в гуманитарной помощи в случаях природных катастроф.
В дополнение к проектам для общин, работа также концентрировалась на интеграции принципов снижения рисков катастроф в учебную программу. Также присутствовал и обмен знаний и наилучших мировых и региональных практик по снижению рисков катастроф на местном и региональном уровнях, включая риски городов, – говорилось в пресс-релизе Представительства ЕС.
В ходе практического семинара участники представили свои методы и подходы, иллюстрирующие влияние и результаты их проектов, а также разъяснили, в какой мере и как они могут быть воспроизведены и применены.
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