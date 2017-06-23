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Арестован мошенник, вымогавший деньги от имени Минбеженцев


23.06.2017   12:25
На факте попытки овладения мошенническим путем суммы в крупном размере взамен на получение квартиры около Тбилисского моря задержано одно лицо Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности в результате мер, проведенных совместно с министерством по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению, задержали на факте попытки овладения мошенническим путем суммы в крупном размере гражданина Грузии Миндию С.

По информации СГБ, следствие установило, что в июне текущего года Миндия С. представил себя гражданину Грузии, беженцу из Абхазии как сотрудник министерства по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению и при помощи высокопоставленных лиц этого же министерства пообещал помощь в получении жилой площади в новопостроенном корпусе около Тбилисского моря. Взамен на помощь Миндия С. потребовал от гражданина выплатить ему 10 000 долларов США, пояснив, что часть этой суммы, в частности - 8000 долларов США, нужно было заранее заплатить высокопоставленным чиновникам министерства.

«Миндия С. обманным, мошенническим путем взял у гражданина часть затребованной суммы - 8000 долларов США, в ходе чего его задержали в качестве обвиняемого сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности. Переданная сумма изъята в качестве вещественного доказательства.

Следствие ведется по факту попытки овладения мошенническим путем суммы в крупном размере (подпункт «б» 3-й части статьи 19-180 УК Грузии), что в качестве наказания предполагает лишение свободы на срок от 6 до 9 лет. Следствие ведет Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности», - говорится в информации.






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