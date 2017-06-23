В Чечне осужден гражданин Грузии по обвинению в терроризме в Сирии

23.06.2017 13:47 Заводским районным судом г. Грозного с участием прокурора рассмотрено уголовное дело в отношении Беслана Гаургашвили, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации).



В суде установлено, что Гаургашвили с ноября 2013 года являлся «участником незаконного вооруженного формирования на территории Сирийской Арабской Республики».



В 2014 году Гаургашвили приехал в г. Грозный и проживал в Октябрьском районе до его задержания сотрудниками правоохранительного органа.



Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал Гаургашвили виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.















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