|
В Чечне осужден гражданин Грузии по обвинению в терроризме в Сирии
23.06.2017 13:47
Заводским районным судом г. Грозного с участием прокурора рассмотрено уголовное дело в отношении Беслана Гаургашвили, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации).
В суде установлено, что Гаургашвили с ноября 2013 года являлся «участником незаконного вооруженного формирования на территории Сирийской Арабской Республики».
В 2014 году Гаургашвили приехал в г. Грозный и проживал в Октябрьском районе до его задержания сотрудниками правоохранительного органа.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал Гаургашвили виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна