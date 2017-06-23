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МВД Грузии задержало лиц, укравших у гражданина 60 тысяч долларов


23.06.2017   16:14
Сотрудники первого отдела Ваке-Сабурталинского управления Тбилисского департамента полиции МВД Грузии раскрыли факт ограбления гражданина на крупную сумму в размере 60 тысяч долларов США.

По информации пресс-службы министерства, по этому делу задержаны два лица – рожденный в 1999 году Т.Ч. и рожденный в 2002 году З.В.

Согласно данным следствия, обвиняемые украли из салона автомобиля, припаркованного на улице Табидзе, в Тбилиси, 60 тысяч долларов и скрылись с места происшествия.

Сотрудники полиции задержали молодых грабителей, один из которых несовершеннолетний, по горячим следам, спустя несколько часов после совершения ими преступления.

Украденная сумма целиком была найдена в подвале дома одного из грабителей и изъята в качестве вещественного доказательства. Задержанные признались в совершенном преступлении. Следствие ведется по статье 178-ой, часть 4-я, подпункт «б», и часть 3-я, подпункт «а» УК Грузии – по факту ограбления, совершенного группой лиц по предварительному сговору.






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