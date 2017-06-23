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В Тбилиси открылась выставка оборонной индустрии Чехии


23.06.2017   22:55
Находящийся в Тбилиси с официальным визитом министр обороны Чехии Мартин Стропницкий открыл в чешском посольстве оборонную выставку.

Стропницкий отметил, что чешские компании, работающие в оборонной индустрии, успешно представлены на мировом рынке и выразил надежду на сотрудничество с военными промышленниками из Грузии.

Презентацию в посольстве Чехии посетили представители грузинского оборонного ведомства — заместитель министра обороны Георгий Бутхузи, глава Генерального штаба Вооруженных сил Грузии генерал-майор Владимир Чачибая, его заместитель, бригадный генерал Шалва Джабахидзе.

«Я рад, что мы организовали эту встречу с помощью посольства Чехии. В ней принимают участие производители, которые работают в индустрии обороны. Так как положение с точки зрения безопасности не является оптимистичным, нам приходится модернизировать нашу армию с тем, чтобы быть готовыми к обороне. Это касается обеих стран: как Грузии, так и Чехии», — сказал Стропницкий журналистам.

На выставке были представлены следующие компании:

AERO/VODOCHODY

"AERO/VODOCHODY" исторически является крупнейшим и одним из старейших производителей тренировочной реактивной авиации в мире. С 1919 года, со дня основания, компания произвела более чем 11 000 авиационных кораблей. "AERO" в основном фокусируется, как на военной инженерии, так и гражданских авиационных технологиях, производстве, торговле, и услуге. Является долгосрочным партнером военных сил многих стран, в особенности Чехии, Соединенных Штатов, и Ирака.

VOP cz

VOP cz является компанией, оперирующей в сферах оборонного снаряжения, инженерного производства, исследования и развития тестирования. Компания в основном занимается ремонтом военного снаряжения и производством военной техники. Деятельность компании включает как развитие, модернизацию военного оснащения, так и производство гражданских предметов. У VOP cz более чем 800 сотрудников, которые выполняют широкое портфолио профессиональных сервисов в вышеперечисленных отраслях.

VR Group

VR Group является ведущим чешским провайдером современных тренировочных разрешений, как для вооруженных сил, так и служб безопасности, и ведомства по управлению кризисов. VR Group является крупнейшей чешской компанией, действующей в сфере тренингов и симуляций, у которой есть довольные потребители в более чем 10 странах на трех континентах.

TATRA

TATRA- одна из старейших компаний в мире по производству автомашин. Главная программа ее производства включает как производство транспортных средств высокой нагрузки, грузовых высокой проходимости, так и комбинированные транспортные средства высокой и низкой проходимости. Со временем она улучшила производство для удовлетворения растущих требований потребителей.

DSIA

DSIA. Чешские компании, ассоциированные Ассоциацией промышленности обороны и безопасности Республики Чехии, включены как в развитие военной и техники безопасности, так и в производство, торговле, и маркетинге материалов и сервисов. Является почетным партнером правительства, Министерства торговли и промышленности, Министерства обороны, и министерств внутренних дел и иностранных дел Чехии, с которой DSIA подписала много договора о сотрудничестве.

OMNIPOL
OMNIPOL является ведущей компанией Ассоциации промышленности по обороне и безопасности Республики Чехия. Является независимым долгосрочным партнером вооруженных сил, полиции Чехии, а также иностранной услуги. Она также включена во многие программы модернизации, которые в основном сфокусированы как на самую усовершенствованную оборонную авиацию, так и технологии и снаряжения безопасности. OMNIPOL была предложена вооруженным силам Грузии. Дочерняя компания OMNIPOL, компания "ERA" победила в тендере мобильной пассивной системы слежения "VĚRA NG" для Североатлантического альянса.

ERA

ERA является мировым лидером в разрешениях слежения и навигации полета своими многосторонне испытанными ADS-B технологиями. Оснащает военную авиационную промышленность разрешениями будущего поколения, которые улучшают безопасность авиации, усиливают военные операции, и увеличивают тактические возможности. ERA обеспечила более чем 100 инсталляции на многих аэродромах, центрах управления воздушного транспорта, и военных организациях в 61 стране.


Визит главы Минобороны Чехии начался накануне. Стропницкий уже провел встречу с грузинским коллегой Леваном Изория, а также возложил венок к мемориалу героев, погибших за единство Грузии.
Грузия и Чехия установили дипломатические отношения 1 января 1993 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, финансов, обороны и безопасности, культуры, образования, науки и спорта.







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