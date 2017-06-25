В Тбилиси застрелили молодого мужчину

25.06.2017 11:50 В Тбилиси убит молодой мужчина. Убийство произошло поздно ночью на проспекте Важа Пшавела. Местные жители услышали звуки стрельбы. По их же информации, было сделано до десяти выстрелов.



Раненного молодого человека доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Другие детали происшествия неизвестны.



По информации МВД, дело возбуждено по 108 и 236 статьям УК Грузии, что подразумевает умышленное убийство и незаконное хранение-ношение оружия.















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