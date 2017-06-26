Установлены личности виновных в ранении четырех человек в Тбилиси

26.06.2017 13:39 Установлены личности виновных в ранении нескольких человек на проспекте Гурамишвили Факт ранения нескольких человек на проспекте Гурамишвили в Тбилиси раскрыт



МВД утверждает, что личности виновных установлены и ведется работа по их задержанию.



«Факт умышленного нанесения телесных повреждений в ТЭВЗ в Тбилиси, которому предшествовала словесная перепалка, раскрыт. Личности виновных установлены. Ведутся интенсивные оперативно-розыскные и следственные мероприятия для задержания уличенных в преступлении лиц», - заявили в МВД.



На проспекте Гурамишвили, возле Восточноевропейского университета вчера были ранены четыре человека.



Как рассказали очевидцы, упомянутые лица выходили с мероприятия, проводимого в университете, когда на них напали двое и ранили их холодным оружием. По словам очевидцев, были ранены 2 спортсмена и два болельщика. Один из них в тяжелом состоянии, двое других - ранены легко, и у одного – отмечаются лишь царапины. Как заявляют находящиеся на месте лица, во время противостояния сотрудник охраны выстрелил из огнестрельного оружия, однако, в пресс-службе вуза отмечают, что у их охранной службы оружия нет.















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