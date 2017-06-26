Кибератака на британский парламент: Россия - подозреваемый

26.06.2017 15:39 "Российское правительство подозревают в ответственности за кибератаку на парламент, в ходе которой было взломано множество аккаунтов электронной почты, принадлежащих членам парламента и лордам", - сообщают Юэн Макаскил и Раджив Сиал в британском издании The Guardian. Хотя расследование находится на ранней стадии и, возможно, не удастся с абсолютной точностью установить личность ответственных, Москву считают самым вероятным виновником, говорится в статье.



"Разоблачение последовало за обнародованием первых деталей "длительной" кибератаки, которая началась в пятницу", - уточняют авторы. Как полагают, было взломано без малого 90 аккаунтов электронной почты, принадлежащих парламентариям, пишет издание со ссылкой на представителя парламента.



"На фоне опасений, что взлом может привести к попыткам шантажа, чиновники были вынуждены закрыть парламентариям доступ к их собственным почтовым ящикам, пока шли попытки минимизировать ущерб", - передают журналисты. Как поясняет газета, пострадавшую сеть используют все парламентарии, включая премьер-министра Терезу Мэй и министров ее кабинета, для контактов с избирателями.



"Британские службы безопасности полагают, что за атаку, скорее всего, ответственно другое государство, а не маленькая группа отдельных хакеров, - говорится далее. - Количество стран, которые способны организовать такую атаку против Британии, ограниченно и, помимо России, включает Северную Корею, Китай и Иран". Источник в правоохранительных органах заявил: "Эта была атака, отличающаяся грубой силой. Как кажется, она была осуществлена при поддержке государства", - передает газета.



Парламентарии, с которыми связалось издание, сказали, что первое подозрение пало на иностранные правительства, такие, как Россия и Северная Корея: обе эти страны уже обвинялись в том, что они стоят за попытками взлома в Британии.



"Ведется расследование, но выяснилось, что менее 1% из 9 тыс. аккаунтов парламентской сети были скомпрометированы вследствие использования уязвимых паролей, которые не соответствуют руководству, опубликованному компьютерной службой парламента", - цитирует газета заявления представителя парламента.



Издание ознакомилось с текстом электронного письма, которое было разослано всем, кто пострадала от взлома. "Ранее сегодня утром мы обнаружили необычную активность и свидетельства попытки кибератаки на нашу компьютерную сеть, - говорится в письме. - Более тщательное расследование нашей команды подтвердило, что хакеры вели длительную и решительную атаку на все аккаунты парламентских пользователей, пытаясь выявить слабые пароли. (...) Мы тесно работали с Национальным центром кибербезопасности, чтобы установить метод атаки, и внесли изменения, чтобы помешать нападающим получить доступ. В любом случае, наше расследование продолжается". Как поясняют авторы, внесенные изменения, как полагается, перекрыли парламентариям и их офисам доступ к электронной почте с мобильных и планшетов вне Вестминстера.



Об атаке стало известна общественности, после того как член Палаты лордов от либерал-демократов лорд Реннард попросил своих подписчиков в Twitter посылать ему все срочные сообщения посредством SMS, добавляет издание.



В 2015 году в Национальной стратегии безопасности правительства было заявлено, что угроза кибератак со стороны организованной преступности и иностранных разведслужб - "один из самых значительных рисков для интересов Британии", подытоживают журналисты.















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