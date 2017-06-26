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Швеция пригласила российски наблюдателей на военные учения
26.06.2017 17:21
Правительство Швеции приняло решение пригласить иностранных наблюдателей на военные учения Aurora-2017, которые пройдут в королевстве с 11 по 29 сентября 2017 года. Об этом говорится в специальном сообщении, размещенном на сайте кабинета министров, сообщает Лента.ру
В документе указано, что приглашения направлены странам, имеющим выход к Балтийскому морю, а также государствам, «у которых есть интересы в регионе»: Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Канаде, Латвии, Литве, Нидерландам, Норвегии, Польше, Великобритании, Германии, России, США и Беларуси.
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