Прокуратура: Протоиерей Мамаладзе пытался перевезти цианид под крышкой дезодоранта

26.06.2017 18:58 Протоиерей Георгий Мамаладзе, задержанный по обвинению в подготовке отравления Шорены Тетруашвили — секретаря-референта грузинского патриарха, прятал цианид в багаже, под крышкой баллончика с дезодорантом. Об этом журналистам заявил прокурор Джарджи Циклаури.



Сегодня состоялось очередное судебное слушание по «делу о цианиде», в ходе которого были допрошены сотрудники службы безопасности аэропорта, в присутствии которых 10 феврая 2017 года был произведен обыск багажа священника в аэропорту.



Адвокаты Мамаладзе считают, что изъятие и процесс опечатки багажа были проведены с нарушением закона. Между тем прокуратура настаивает, что никаких нарушений не было.



Согласно версии прокуратуры, багаж Георгия Мамаладзе был изъят и опечатан без вскрытия на глазах у сотрудников аэропорта. Это произошло сразу после того, как Мамаладзе прошел регистрацию на рейс в Германию. Священник был задержан на основании оперативной информации. Затем багаж вместе с Мамаладзе отвезли в главную прокуратуру, где и состоялось вскрытие.



«Багаж не был поврежден. Он не был вскрыт. Багаж был опечатан соответствующими красными стикерами и были взяты расписки со свидетелей – сотрудников безопасности аэропорта. Затем в присутствии этих же сотрудников багаж был открыт в главной прокуратуре. Никакой другой манипуляции с багажом не было», — сказал прокурор.



Уже в прокуратуре, согласно версии следствия, сам Мамаладзе достал из сумки дезодорант, под крышкой которого он спрятал яд, пытаясь утаить от контроля в аэропорту. В этот момент вещество выпало из-под крышки и его изъял следователь. «Все это также произошло в присутствии адвоката обвиняемого и сотрудника аэропорта», — сказал Циклаури.



По его словам, факт того, что в багаже находился цианид, сегодня на процессе подтвердил один из сотрудников безопасности аэропорта, который был вызван на процесс в качестве свидетеля.



Сегодня же стало известно, что главная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в связи с давлением на главного свидетеля обвинения по «делу о циниде» — журналиста Ираклия Мамаладзе, который является родственником и однофамильцем обвиняемого священника.



Ираклий Мамаладзе пожаловался на давление со стороны бывшего сотрудника МВД Ираклия Пирцхалава, который в настоящее время отбывает заключение за должностное преступление.



По словам Ираклий Мамаладзе, Пирцхалава целенаправленно осуществляет на него психологическое давление, оскорбляет его честь и достоинство, чтобы заставить сменить показания в суде по делу об аресте протоиерея.



Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание давления на свидетеля, потерпевшего, эксперта или переводчика», что карается штрафом или общественно полезным трудом сроком от 180 до 240 часов, или исправительными работами сроком до 2 лет, либо лишением свободы сроком от 1 года до 3 лет.



Мамаладзе задержали 10 февраля в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию. Тогда в Германии на лечении находился Илия Второй, которого сопровождали приближенные лица, в том числе и Шорена Тетруашвили. По данным следствия, в багаже Мамаладзе обнаружили цианид натрия, а в квартире — кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов.



В настоящее время священник обвиняется в подготовке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений или по найму и в незаконном хранении и приобретении огнестрельного оружия. Ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы. Георгий Мамаладзе не признает себя виновным.



"Новости-Грузия"











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