Полиция в Сенаки задержала грабителя в магазине электротехники

26.06.2017 20:10 Сотрудники патрульной полиции МВД Грузии в городе Сенаки (регион Самегрело-Земо Сванети) задержали 50-летнего мужчину в тот момент, когда тот грабил магазин электротехники.



Инцидент произошел в минувшее воскрсенье. Злоумышленник ворвался в магазин, расположенный на улице Чавчавадзе, с автоматом в руках, намереваясь совершить ограбление.



«Патрульный экипаж оказался свидетелем факта разбоя. Патрульные инспекторы Ираклий Маргания и Вепхвия Сичинава сразу же отреагировали, погнались за грабителем и задержали его в нескольких метрах от места происшествия», — сказано в сообщении МВД Грузии.



В ходе следственных мероприятий полицейские изъяли автомат системы АКМ с двумя магазинами и 50 патронами, а также осколочную ручную гранату Ф-1 и нож.



Уголовное дело возбуждено по статьям «разбой» и «противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств», что карается лишением свободы сроком от 4 до 7 лет.

















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