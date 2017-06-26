Прокурор: Сегодня был допрошен бизнесмен, у которого Георгий Мамаладзе попросил денежную сумму, якобы для лечения патриарха

26.06.2017 21:28 Среди допрошенных сегодня лиц был и бизнесмен, обмануть которого пытался обвиняемый Георгий Мамаладзе, чтобы взять у него в долг денежную сумму, якобы для лечения патриарха, - об этом заявил в беседе с журналистами прокурор по делу о цианиде Звиад Губеладзе.



Как отметил прокурор, задержанный протоиерей Мамаладзе «безвозмездно проживал» у бизнесмена, у которого попросил 7 тысяч евро.



При этом, по словам прокурора, после того, как бизнесмен не дал этой суммы, Мамаладзе 7 тысяч евро взял в виде займа.



«Среди допрошенных сегодня лиц был и бизнесмен, в доме которого обвиняемый Мамаладзе проживал безвозмездно. Этот человек заявил, что после того, как патриарха повезли в Берлин, обвиняемый Мамаладзе связался с ним и попросил 7 тысяч евро, которые якобы были нужны ему для лечения патриарха, и будто бы он собирался вести их в Германию. Реально же, в уголовном деле существуют доказательства, в частности, скрыто сделанные записи, свидетельствующие о том, что 7 тысяч евро Мамаладзе нужны были для приобретения цианида и поездки в Германию. После того, как бизнесмен ответил отказом, Мамаладзе взял эту сумму в виде займа», - заявил прокурор Звиад Губеладзе.



Суд по делу о цианидзе продолжится 29 июня с 11:00, вновь будут допрашиваться свидетели стороны обвинения.

















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