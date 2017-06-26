Минобороны: Грузия не ведет переговоры о поставках оружия в Сирию

26.06.2017 21:47 «Беспочвенной дезинформацией и вызовом для безопасности страны», назвали в Министерстве обороны Грузии, заявления сделанные в эфире телекомпании «Рустави-2», о том что между Пентагоном и Тбилиси идут переговоры по закупке оружия советского производства для поставок в Сирию.



Как пишет издание «Коммерсант», информация о переговорах впервые прозвучала во время интервью с регионального редактора проекта «Исследования организованной преступности и коррупции» (ИОПК) Дейва Блоса в эфире «Рустави-2». По его словам США уже несколько месяцев при посредничестве компании Alliant techsystems operations ведут переговоры с правительством Грузии о закупке оружия.



В качестве доказательств, зрителям «Рустави-2» были показаны программы попали документы, среди которых был и американо-грузинский контракт о поставках оружия общей стоимостью 1 855 251 млн. долларов «для нужд сирийской оппозиции».



Согласно документам, Пентагон якобы уже оформил контракт с Alliant techsystems operations. Как заявил Блос, эти документы были опубликованы на официальном сайте Пентагона. При этом он отметил, что не смог получить ответ о каком оружии идет речь, а после того как он отправил запрос в Вашингтон, с сайта американского оборонного ведомства исчезло упоминание о том, что оружие, закупаемое в Грузии, предназначалось для сирийской оппозиции.



После выхода передачи в эфир, Минобороны Грузии выступило со специальным заявлением, в котором отвергло информацию о заключении контракта с Alliant techsystems operations. В нем говорилось, что Alliant techsystems operations не предоставило «сертификат конечного пользователя», а без такого сертификата экспорт оружия из Грузии запрещен.



Как пишет «Коммерсант», имеется в виду, что Тбилиси так и не получил гарантии того, что оружие не попадет в руки бойцов курдских группировок. Такое развитие событий могло вызвать недовольство Турции, в чем крайне не заинтересованы в власти Грузии.



Вместе с тем, директор научно-производственного центра «Дельта» Министерства обороны Грузии Уча Дзодзуашвили рассказал, что его организация ведет интенсивные переговоры с американскими коллегами о закупке Пентагоном новейшего оружия, произведенного в Грузии, но не для сирийской оппозиции, а для американской армии.



СОВА











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