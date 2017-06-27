В Киеве взорвали руководителя спецназа разведки Минобороны

27.06.2017 12:41 По предварительной информации украинских СМИ, от взрыва "Мерседеса" в Соломенском районе Киева погиб военнослужащий Министерства обороны Украины. Об этом сообщили "Украинской правде" в Минобороны.

Все обстоятельства сейчас выясняются.



В правоохранительных органах сообщили, что погибший руководил спецназом Главного разведывательного управления Минобороны, полковник Максим Шаповал.



"Сегодня утром, 27 июня, в Соломенском районе города Киева произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал. На месте происшествия работают сотрудники Национальной полиции, спасатели, взрывотехники и эксперты-криминалисты. Событие квалифицировано как террористический акт. Все обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются", - сказано в сообщении Минобороны Украины.



Сегодня утром в Соломенском районе Киева взорвался автомобиль - Mercedes черного цвета. ЧП произошло на пересечении улиц Соломенской и Механизаторов. Сообщалось об одном погибшем. Позже информация об одной смерти подтвердилась, жертвой стал водитель авто. В МВД уточнили, что погибший - военнослужащий ВСУ. Пострадал еще один человек - мужчина пожилого возраста, который оказался на месте происшествия. Впрочем информация о пострадавшем различна: в полиции сообщают о пострадавшей девушке 1990 г. р., ее госпитализировали. Полиция открыла уголовное производство по статье "теракт".















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