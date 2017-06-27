Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Киеве взорвали руководителя спецназа разведки Минобороны


27.06.2017   12:41
По предварительной информации украинских СМИ, от взрыва "Мерседеса" в Соломенском районе Киева погиб военнослужащий Министерства обороны Украины. Об этом сообщили "Украинской правде" в Минобороны.
Все обстоятельства сейчас выясняются.

В правоохранительных органах сообщили, что погибший руководил спецназом Главного разведывательного управления Минобороны, полковник Максим Шаповал.

"Сегодня утром, 27 июня, в Соломенском районе города Киева произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал. На месте происшествия работают сотрудники Национальной полиции, спасатели, взрывотехники и эксперты-криминалисты. Событие квалифицировано как террористический акт. Все обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются", - сказано в сообщении Минобороны Украины.

Сегодня утром в Соломенском районе Киева взорвался автомобиль - Mercedes черного цвета. ЧП произошло на пересечении улиц Соломенской и Механизаторов. Сообщалось об одном погибшем. Позже информация об одной смерти подтвердилась, жертвой стал водитель авто. В МВД уточнили, что погибший - военнослужащий ВСУ. Пострадал еще один человек - мужчина пожилого возраста, который оказался на месте происшествия. Впрочем информация о пострадавшем различна: в полиции сообщают о пострадавшей девушке 1990 г. р., ее госпитализировали. Полиция открыла уголовное производство по статье "теракт".






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Новое обязательство не навредит коммерческим банкам - Папашвили
Объем депозитов в грузинских банках составил 16, 4 млрд. лари
Кредитные вложения банков Грузии выросли на 172, 3 млн. лари
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Гальская администрация недовольна передвижением тачек через линию оккупации
На гальском рынке отмечается спад спроса и предложения
Схрон оружия и боеприпасов обнаружен в Галском районе
Россияне, абхазы и осетины вновь покинули Женевские переговоры
Убийца Геннадия Сулаберидзе в Гагре сдался правоохранителям
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджан, Грузия и Турция могут вскоре использовать e-подпись
За соблюдением ПДД водителями в Грузии будут следить "умные камеры"
Квирикашвили: У нашей страны есть огромный потенциал.
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна