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В Грузии будут наказывать за управление мопедом в нетрезвом состоянии
27.06.2017 17:31
Комитет по правам человека и гражданской интеграции парламента Грузии приступил к рассмотрению пакета поправок, предусматривающих ужесточение санкций на управление транспортным средством в нетрезвом виде.
Согласно поправкам, автором которых является МВД Грузии, санкции за управление в нетрезвом виде распространятся и на водителей мопедов.
За управление мопедом в нетрезвом виде вводится штраф в размере 150 лари, а за управление мопедом под воздействием наркотиков — штраф в размере 300 лари.
Согласно действующим нормам законодательства, за управление другим транспортным средством в состоянии алгокольного или наркотического опьянение предполагается лишение прав.
Мопедом в Грузии может управлять любой человек, в том числе и не достигший 18 лет.
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