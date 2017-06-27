Компьютеры правительства Украины заразили вирусом-шифровальщиком

27.06.2017 17:33 Вице-премьер Украины Павел Розенко сообщил в своем Facebook о том, что все компьютеры правительства заражены вирусом-шифровальщиком. Информацию в комментариях подтвердила его пресс-секретарь Елена Голюк.



Розенко опубликовал фотографию экрана компьютера, на котором виден процесс восстановления диска. Чиновник уточнил, что так выглядят все правительственные компьютеры.



На снимке Голюк всплыло сообщение о том, что все данные зашифрованы. Хакеры также оставили сообщение о том, что для расшифровки необходимо заплатить 300 долларов в биткоинах.



Ранее, во вторник, 27 июня, Национальный банк Украины (НБУ) сообщил о мощной хакерской атаке на финансовые компании и предприятия в стране. По данным СМИ, злоумышленники проникли в компьютерные системы предприятий «Укрэнерго», «Киевэнерго» и всех отделений экспресс-доставки «Новая почта». С проблемами также столкнулись Ощадбанк, Укрсоцбанк, Укргазбанк, ОТП Банк и ПриватБанк.















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