Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Компьютеры правительства Украины заразили вирусом-шифровальщиком


27.06.2017   17:33
Вице-премьер Украины Павел Розенко сообщил в своем Facebook о том, что все компьютеры правительства заражены вирусом-шифровальщиком. Информацию в комментариях подтвердила его пресс-секретарь Елена Голюк.

Розенко опубликовал фотографию экрана компьютера, на котором виден процесс восстановления диска. Чиновник уточнил, что так выглядят все правительственные компьютеры.

На снимке Голюк всплыло сообщение о том, что все данные зашифрованы. Хакеры также оставили сообщение о том, что для расшифровки необходимо заплатить 300 долларов в биткоинах.

Ранее, во вторник, 27 июня, Национальный банк Украины (НБУ) сообщил о мощной хакерской атаке на финансовые компании и предприятия в стране. По данным СМИ, злоумышленники проникли в компьютерные системы предприятий «Укрэнерго», «Киевэнерго» и всех отделений экспресс-доставки «Новая почта». С проблемами также столкнулись Ощадбанк, Укрсоцбанк, Укргазбанк, ОТП Банк и ПриватБанк.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Новое обязательство не навредит коммерческим банкам - Папашвили
Объем депозитов в грузинских банках составил 16, 4 млрд. лари
Кредитные вложения банков Грузии выросли на 172, 3 млн. лари
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Гальская администрация недовольна передвижением тачек через линию оккупации
На гальском рынке отмечается спад спроса и предложения
Схрон оружия и боеприпасов обнаружен в Галском районе
Россияне, абхазы и осетины вновь покинули Женевские переговоры
Убийца Геннадия Сулаберидзе в Гагре сдался правоохранителям
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджан, Грузия и Турция могут вскоре использовать e-подпись
За соблюдением ПДД водителями в Грузии будут следить "умные камеры"
Квирикашвили: У нашей страны есть огромный потенциал.
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна