Еще один высокопоставленный чиновник МВД Грузии изъят из списка разыскиваемых Интерполом

27.06.2017 17:39 Интерпол изъял из своего Красного циркуляра — списков разыскиваемых, еще одного высокопоставленного чиновника МВД времен правительства Михеила Саакашвили.



Как стало известно, из списка разыскиваемых международной организацией по запросу Грузии изъят бывший заместитель главы департамента конституционной безопасности министерства внутренних дел Грузии Сосо Топуридзе.



После смены власти в Грузии в 2012 году Топуридзе покинул Грузию.



Главная прокуратура Грузии в 2013 году возбудила против Сосо Топуридзе уголовное дело, обвинив его заочно в пытках и превышении служебных полномочий. Тбилисский городской суд приговорил экс-чиновника МВД к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы за превышение служебных полномочий, но не признал его виновным в пытках.



Дело против Топуридзе касается событий января 2005 года, когда в здании «модуля» МВД Грузии, глава департамента конституционной безопасности Дата Ахалая, экс-начальник первого управления ДКБ Геронти Алания и Топуридзе вместе с другими чиновниками нанесли словесное и физическое оскорбление сотрудникам полиции.



Следствие считает, что это произошло из-за то, что указанные сотрудники полиции в одном из столичных ресторанов грубо обратились к Тако Салакая — супруге тогдашнего главы МВД Грузии Вано Мерабишвили.



Также стало известно, что из списка разыскиваемых изъяты экс-губернатор Квемо Картли Леван Мамаладзе и фигуранты дела о российской шпионской сети в Грузии — «Энвер».



Прокуратура Грузии не комментирует причину изъятия обвиняемых по громким делам.



Согласно правилам Интерпола из списка разыскиваемых изымаются лица, получившие статус беженца в другой стране. Топуридзе не первый чиновник правительства Саакашвили, который был изъят из списка разыскиваемых, несмотря на требование властей Грузии.



В списке разыскиваемых Интерполом остаются экс-глава Аджарии Аслан Абашидзе и чиновники МВД Грузии Мегис Кардава и Давид Чакуа.



"Новости-Грузия"











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