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Компьютерным вирусом заражены 22 учреждения в Украине
27.06.2017 18:48
В Национальную полицию Украины поступило 22 сообщения о вирусной атаке, рассказал директор Департамента коммуникаций Нацполиции Ярослав Тракало.
«Поступило уже 22 сообщения о вмешательстве в работу персональных компьютеров. Это обращение как от государственных, так и частных учреждений. В частности, и от одного из мобильных операторов. Аналогичные сообщения поступают и в региональные представительства Департамента киберполиции», - написал Тракало в Facebook.
По его словам, произошло вмешательство в функционирование компьютерных сетей путем распространения вредоносного программного обеспечения, которое использует недавно обнаруженные уязвимости ОС Windows, а именно протокола SMB.
Во вторник, 27 июня, компьютерные системы некоторых банков и энергетических предприятий Украины подверглись масштабной вирусной атаке. В частности, в аэропорту «Борисполь» сообщили о возможной задержке рейсов из-за кибератаки. Кроме того, о хакерской атаке сообщили в "Роснефти".
Как сообщили в эксклюзивном комментарии Front News International сотрудники технического отдела сайта Кабмина, работа правительственного портала была приостановлена с целью защиты от хакерской атаки.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко обвинил спецслужбы РФ в организации кибератаки.
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