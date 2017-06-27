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Полиция задержала обвиняемого по делу о ранении спортсмена в Тбилиси


27.06.2017   19:36
Сотрудники МВД Грузии задержали 22-летнего гражданина по делу о ранении четырех человек, один из которых был спортсменом-тяжелоатлетом. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Поножовщина в Тбилиси произошла в воскресенье на улице Шатили во дворе Восточноевропейского университета, в спортзале которого проходило спортивное соревнование по троеборью.

Сначала сообщалось, что во время потасовки были ранены двое спортсменов и двое болельщиков, но позже выяснилось, что во время драки ножевое ранение было нанесено одному человеку.

В МВД сообщают, что обвиняемого удалось задержать в Западной Грузии — в селе Дзирула Зестафонского района.

Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», что карается лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.


"Новости-Грузия"





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