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Полиция задержала обвиняемого по делу о ранении спортсмена в Тбилиси
27.06.2017 19:36
Сотрудники МВД Грузии задержали 22-летнего гражданина по делу о ранении четырех человек, один из которых был спортсменом-тяжелоатлетом. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Поножовщина в Тбилиси произошла в воскресенье на улице Шатили во дворе Восточноевропейского университета, в спортзале которого проходило спортивное соревнование по троеборью.
Сначала сообщалось, что во время потасовки были ранены двое спортсменов и двое болельщиков, но позже выяснилось, что во время драки ножевое ранение было нанесено одному человеку.
В МВД сообщают, что обвиняемого удалось задержать в Западной Грузии — в селе Дзирула Зестафонского района.
Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», что карается лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.
"Новости-Грузия"
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