Полиция задержала обвиняемого по делу о ранении спортсмена в Тбилиси

27.06.2017 19:36 Сотрудники МВД Грузии задержали 22-летнего гражданина по делу о ранении четырех человек, один из которых был спортсменом-тяжелоатлетом. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



Поножовщина в Тбилиси произошла в воскресенье на улице Шатили во дворе Восточноевропейского университета, в спортзале которого проходило спортивное соревнование по троеборью.



Сначала сообщалось, что во время потасовки были ранены двое спортсменов и двое болельщиков, но позже выяснилось, что во время драки ножевое ранение было нанесено одному человеку.



В МВД сообщают, что обвиняемого удалось задержать в Западной Грузии — в селе Дзирула Зестафонского района.



Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», что карается лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.





"Новости-Грузия"











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