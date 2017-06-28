Беспрецедентный случай в грузинской армии - супружеская чета будет вместе нести воинскую службу

28.06.2017 13:31 Муж и жена начали одновременно нести службу в грузинской армии. На третью годовщину с бракосочетания Нина Мегрелишвили и Леван Мчедлидзе оставили дома двухлетнего ребенка, и взяли в руки оружие.



Нине Мегрелишвили 18 лет, и уже третий день, как она проходит курс военной подготовки. Она единственная девушка во взводе. Мужу Нины, Левану Мчедлидзе тоже 18 лет, и он решил пойти в армию вместе с женой.



За 26 лет истории грузинской армии это первый случай, когда супружеская пара вместе будет нести воинскую службу. Леван признается, что до начала военной службы он очень тревожился за физические нагрузки Нины.



Начальнику центра начальной боевой подготовки нравится рост числа женщин-военнослужащих в вооруженных силах, и считает, что во многих дисциплинах девушки лучше мужчин.



Чтобы надеть форму грузинской армии, Леван и Нина должны пройти все этапы трехмесячного курса, и только после этого они принесут присягу, и начнут службу в вооруженных силах страны.

















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