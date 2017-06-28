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Хуцишвили: У МВД было несколько дел о трефикинге, которые не были озвучены в прессе


28.06.2017   19:19
"Первым делом надо сказать, что существует три уровня оценки. По стандарту американского Государственного департамента т.н. три корзины, и в рамках этой оценки мы среди стран с самой высокой оценкой вместе со странами Евросоюза, я имею в виду положительную оценку"- заявил заместитель министра МВД Шалва Хуцишвили.

По словам Хуцишвили, возможно существуют определенные факторы риска, однако борьба с трефикингом идет успешно, и с данной точки зрения правоохранители провели несколько успешных операций.

"Разумеется, определенные риски могут существовать, они во всех странах более или менее существуют, но усилие правительства оценивается положительно. У нас было несколько последних дел, которые не были озвучены в прессе, но были очень успешные дела в связи с тем же трефикингом.

Кроме того у нас с прокуратурой есть т.н. совместные группы, которые превентивно работают, и проверяют все зоны риска. А также успешно оценивается сотрудничество нашей полиции и инспекции труда в данной сфере. Так что и в направлении образования есть много вопросов. Мы комплексно работаем. Разумеется, понимаю, что определенные риски могут существовать. Мы анализируем рекомендации, которые даются в этом отчете, но мы и без этого отчета тоже работаем по нашим оценкам. В действительности из этого отчета важно то, что усилия, которые мы осуществляем, являются правильными и эффективными"- заявил Шалва Хуцишвили.

В отчете Государственного департамента США сказано, что правительство Грузии полностью удовлетворяет минимальные стандарты, установленные для искоренения трефикинга. В оценке подчеркивается прогресс, достигнутый Министерством внутренних дел, а также возросший показатель начатых расследований, что свидетельствует об усилении выявления происшествий, и проактивных расследований.







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