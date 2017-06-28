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Предполагаемого участника массовой драки в Тбилиси задержали в селе Дзирула
28.06.2017 19:48
В селе Дзирула задержан гражданин 1995 года рождения, подозреваемый в причастности к ранению четырех человек у здания Восточноевропейского университета. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба МВД Грузии.
Инцидент произошел в воскресенье, 25 июня, во время спортивных соревнований в Восточноевропейском университете в Тбилиси. В массовой драке пострадали два спортсмена и два болельщика, получившие ножевые ранения.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 5-ти лет.
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