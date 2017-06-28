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Саперы нашли одежду в сумке у станции метро "Авлабари"
28.06.2017 19:52
Саперы, работавшие у тбилисской станции метро «Авлабари», обнаружили в сумке женскую одежду, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД.
На данный момент саперы свернули работы и сняли оцепление.
Сообщение о бесхозной сумке у «Авлабари» поступило несколько часов назад в Центр оперативного управления неотложной помощи 112. На место прибыли саперы, которые оцепили территорию.
Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/v-podozritelnoj-sumke-v-tbilisskom-metro-sapery-obnaruzhili-odezhdu/#t20c
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