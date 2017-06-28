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Европейские члены НАТО и Канада увеличат военные расходы на 4,3 процента


28.06.2017   19:59
Европейские члены НАТО и Канада увеличат расходы на оборону на 4,3 процента в 2017 году, сообщил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Таким образом с 2014 года, когда сокращение расходов прекратилось, эти страны в общей сложности увеличат траты на оборону на 46 миллиардов долларов.

«Чтобы поддерживать безопасность наших стран, мы должны продолжать работу по увеличению расходов на оборону и более справедливому распределению нагрузки среди членов нашего альянса», – заявил Столтенберг за день до встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

«В 2015 году, после нескольких лет снижения трат, мы стали свидетелями реального увеличения оборонных расходов европейских союзников и Канады. В этом году мы предполагаем увидеть еще больший реальный рост на 4,3 процента», – заявил Столтенберг на пресс-конференции.






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